Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Steuererklärung bringt vielen Hückeswagenern bares Geld

Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen

Hückeswagener sollten nicht darauf verzichten, eine Steuererklärung abzugeben. Das rät das für die Schloss-Stadt zuständige Finanzamt in Wipperfürth. Foto: dpa/Oliver Berg

Hückeswagen/Wipperfürth

Zum Jahresbeginn versenden die Arbeitgeber immer die Lohnsteuer-bescheinigungen für das abgelaufene Jahr an ihre Arbeitnehmer. Eine gute Gelegenheit zu prüfen, ob die Abgabe einer Steuererklärung zu einer Steuererstattung führt. „Den meisten Arbeitnehmern bringt die Steuererklärung bares Geld“, sagt Eva Wochner, Leiterin des Finanzamts Wipperfürth, und rät allen, kein Geld zu verschenken.

Auch für 2019 können sich Bürger, die eine Steuererklärung abgeben müssen, erneut mehr Zeit für die Erstellung lassen. Die gesetzliche Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung 2019 endet am 31. Juli. Sofern ein Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein bei der Erstellung der Erklärung mitwirkt, müssen die Steuererklärungen sogar erst bis 28. Februar 2021 dem Finanzamt vorliegen. Da dieser Tag auf einen Sonntag fällt, bleibt für die Abgabe der Steuererklärung bis zum 1. März 2021 Zeit.

Zudem müssen seit einiger Zeit grundsätzlich keine Belege mehr eingereicht werden. Die Belege sind aufzubewahren und nur noch auf konkrete Nachfrage des Finanzamts vorzulegen. Dazu sind die Belege mindestens bis zum Abschluss des Besteuerungsverfahrens aufzubewahren, heißt es in einer Pressemitteilung des auch für Hückeswagen zuständigen Finanzamtes in Wipprfürth. Weitere Informationen rund um das Thema Steuern finden Interessierte im Internet unter www.finanzverwaltung.nrw.de Die Finanzverwaltung bietet mit „Elster – Ihr Online-Finanzamt“ die Möglichkeit, die Steuererklärung elektronisch zu erledigen und an das Finanzamt zu übermitteln. Hierfür können auch Hückeswagener und Radevormwalder das kostenlose Online-Angebot der Steuerverwaltung unter www.elster.de oder ein entsprechendes Steuerprogramm von Drittanbietern nutzen