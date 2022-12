Sternsinger-Aktion in Hückeswagen Neue Gewänder für die Heiligen Drei Könige

So seien etwa Spiele zu dem Inselstaat in Asien gemacht worden, bei denen ein Obstsalat aus typischen Früchten gemacht worden sei. „Wir haben auf kindgerechte Art und Weise den Jungen und Mädchen klarzumachen versucht, dass etwa Gewalt in den Familien oder hierarchische Strukturen die Kinder in Indonesien stark belasten würden. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Kinder das sehr interessiert aufgenommen haben“, sagt Jutta Grobe. Das wird klar im Gespräch mit einigen der Kinder, die an diesem Nachmittag ihre Gewänder nach Farbe und Passform aussuchen. Denn natürlich müssen die Kronen auf die Köpfe und die Mäntel über die dicken Winterjacken passen. Schließlich soll Anfang Januar keiner frieren, wenn es auf die Straßen geht.