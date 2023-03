Sportlandschaft in Hückeswagen Stadtsportverband droht die Auflösung

Hückeswagen · Der Vorsitzende Hans-Georg Breidenbach tritt bei der Hauptversammlung am 21. April nicht mehr an. Andreas Gotter würde seine Nachfolge antreten, braucht aber dringend einen Stellvertreter. Doch der ist bislang nicht in Sicht.

23.03.2023, 06:00 Uhr

Der aktuelle Vorstand im SSV-Büro: Andreas Gotter (l.) und Hans-Georg Breidenbach, der bei der nächsten Hauptversammlung nicht mehr antreten wird. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Arbeit des Stadtsportverbands mag insgesamt ein wenig unter dem Radar der Öffentlichkeit laufen. Das macht sie aber nicht weniger wichtig für die Hückeswagener Sportlandschaft. Wie jeder Verein hat auch der Stadtsportverband einen Vorstand – und wie die allermeisten Vereine ist auch alles gut, solange der Vorstand gewählt und im Amt ist. Schon bei der Jahresversammlung vor zwei Jahren hatten der Vorsitzende Hans-Georg Breidenbach und sein Stellvertreter Andreas Gotter angekündigt, bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten zu wollen. Zwei Jahre sind vorbei – die nächste Versammlung steht an aber eine Nachfolge ist nicht in Sicht. Dabei wird Breidenbach nicht mehr antreten. „Ich muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten, muss mich um mich kümmern“, sagt er.