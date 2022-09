Freizeitbad in Hückeswagen : Steht das Bürgerbad jetzt vor dem Aus?

Hückeswagen Der Betriebsausschuss kommt am 22. September zu einer Sondersitzung zusammen. Die Tagesordnung ist brisant: Die Kosten für die Sanierung des Freizeitbades explodieren. Ein neues Förderprogramm des Bundes könnte helfen.

Mittlerweile wurde der vom Kreis geforderte Bauantrag erstellt und Anfang Juli mit dem ebenfalls geforderten Brandschutzkonzept eingereicht. Der Bauantrag befindet sich zurzeit in der Abstimmung. Was an Maßnahmen aufgelistet wird, die dringend notwendig sind, ist immens: Der Flachdachbereich über den Umkleiden und dem Restaurant soll saniert und nach aktuellen Anforderungen gedämmt werden. Drei Holzbinder müssen saniert bzw. überarbeitet werden. Die Betonsockel unter den Holzbindern müssen bis auf vier Sockel saniert werden. Dazu muss die vorhandene Bewehrung freigelegt und entrostet werden, und die korrodierten Auflagerschuhe der Binder müssen ersetzt werden. „Hier ist eine Tragkonstruktion zur Aufnahme der Dachlasten während der Sanierung notwendig. Nach Beratung mit einem Gerüststatiker wurde in Zusammenarbeit mit dem Statikbüro für die Tragkonstruktion eine Lösung mit einer Stahlabfangung der Fußpunkte gefunden. Ein flächiges Traggerüst wurde verworfen“, informiert die Stadt. Die Betonsockel müssen neu aufbetoniert werden. Für die Abfangkonstruktion müssen verschiedene Durchbrüche hergestellt werden. Aussteifende Verbände in der Konstruktion der Halle fehlen und müssen neu hergestellt werden. Die vorgesetzten Wände in der Schwimmhalle wurden zur Erkundung der aussteifenden Konstruktion bereits teilweise entfernt. Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes müssen die Wände ertüchtigt werden, die die Brandabschnitte trennen. Hier müssen Wände aufgemauert und Trockenbauwände ergänzt und neu beplankt werden. Notausgänge müssen ertüchtigt werden und erhalten zum Teil neue Türelemente.