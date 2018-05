Hückeswagen : Stefan Kammerer gibt letztes Konzert in der Pauluskirche

Hückeswagen Orgelmusik verschiedener Stilrichtungen steht auf dem Programm der nächsten "Musik in der Offenen Kirche" am kommenden Sonntag, 13. Mai, in der Pauluskirche an der Marktstraße. Beginn ist wie üblich um 17 Uhr. Zum letzten Mal vor seinem Wegzug aus Hückeswagen wird Stefan Kammerer an der großen Orgel sitzen. Zu hören sein werden zum Beispiel Bachs bekannte Toccata und Fuge d-Moll sowie stimmungsvolle Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, heißt es in der Ankündigung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Eintritt zu diesem Orgelkonzert ist frei. Am Ausgang wird aber um eine Spende gebeten.

So. 13. Mai, 17 Uhr, Pauluskirche, Marktstraße.

(büba)