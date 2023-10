Stadt will Anschaffung von Steckersolargeräten fördern Doch noch eine zweite Chance für Balkonkraftwerke in Hückeswagen?

Die Stadt würde gerne einen kleinen fünfstelligen Beitrag aus ihrem Haushalt in den Klimaschutz stecken – die Politik will diese freiwillige Ausgabe bislang noch nicht durchwinken. So wurde dann auch in der Juni-Sitzung des Rates dem Antrag der Stadt, Steckersolargerät – sogenannte Balkonkraftwerke – zu fördern, abgelehnt. Allerdings hielt die Politik noch ein Hintertürchen offen, denn sie stimmte dem Vorschlag von Jörg von Polheim (FDP) zu, das Thema noch einmal im Umweltausschuss zu diskutieren. Das wird am Donnerstag, 26. Oktober, ab 17 Uhr, im Heimatmuseum der Fall sein.