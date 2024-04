„StaXMasters“ spielt im Hückeswagener Haus Zach Unvergesslicher Rhythmus der 60er und 70er wird zum Leben erweckt

„Die Band hat ihr Herz insbesondere der Musik verschrieben, die damals über das Stax-Label veröffentlicht wurde", berichtet Vorsitzender Detlef Bauer. In den 60er und 70er Jahre“ war das US-amerikanische Label „Stax Records" ein Trendsetter in der Musikwelt, das insbesondere die Soulmusik, angefangen von Motown in Detroit bis hin zum Memphis-Soul, vermarktete. Bereits 1960 wurden eigene Tonstudios in einem umgebauten Kino errichtet, um Aufnahmen der aufstrebenden Musiker zu produzieren. Trotz einiger Wechsel im Management entwickelte sich in den Folgejahren ein regelrechter und unverkennbarer Stax-Sound, der die Hits der damaligen Zeit besonders prägten. So waren viele Hits des Labels immer wieder auch Dauerbrenner in den Rhythm’n‘Blues-Hitparaden.