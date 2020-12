Stadtverwaltung Hückeswagen : Statt Knöllchen gibt es bei leichten Verstößen den „Weihnachtsfrieden“

Hückeswagen Das Hückeswagener Ordnungsamt hat wie üblich vor Weihnachten den sogenannten Weihnachtsfrieden ausgerufen und heftet bei kleineren Vergehen launige Hinweiszettel an die Windschutzscheiben.

Wer in diesen adventlichen Tagen auf Hückeswagener Parkplätzen oder Parkbuchten vielleicht mal vergisst, die Parkscheine korrekt hinter die Windschutzscheibe des Fahrzeuges zu legen, muss kein Knöllchen befürchten. Denn das Hückeswagener Ordnungsamt hat wie üblich vor Weihnachten den sogenannten Weihnachtsfrieden ausgerufen, berichtet Mitarbeiter Roland Kissau auf Nachfrage unserer Redaktion. Ein Leser hatte die Bergische Morgenpost auf den launigen Zettel aufmerksam gemacht, den die Ordnungshüter der Stadt jedem „Sünder“ seit einigen Tagen hinter die Scheibe klemmen.

Roland Kissau betont aber auch, dass bei massiven Behinderungen sehr wohl Strafen drohen. Wer also eine Feuerwehr-Einfahrt zuparkt, einen Behinderten-Parkplatz ohne entsprechende Berechtigung belegt oder den Gehweg blockiert, der wird entsprechend zur Kasse gebeten.

Auch die verschärften Corona-Regeln seit 1. Dezember muss das Hückeswagener Ordnungsamt kontrollieren. „Da haben wir verstärkt ein Auge drauf“, sagt Kissau, berichtet aber von nur wenigen Verstößen oder Uneinsichtigen, die zum Beispiel auf Parkplätzen oder vor Geschäften keine Maske tragen. „Wen wir das erste mal darauf hinweisen, dass er eine Maske tragen muss, bekommt noch keine Ordnungswidrigkeitenanzeige, fällt jemand aber fünfmal am gleichen Tag auf, muss er 150 Euro zahlen“, kündigt Kissau an.

Es gebe viel zu tun im Ordnungsamt, langweilig werde es nicht, zumal in den Tagen vor Weihnachten auch weiterhin Anfragen von Gewerbetreibenden, Sportvereinen oder Kirchengemeinden kämen, die sich danach erkundigen, was denn jetzt möglich sei und was nicht.