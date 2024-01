Jahrelang Hückeswagener Familie bedroht Stalker muss dauerhaft in die Psychiatrie

Das Urteil kam schon am zweiten von eigentlich vier angesetzten Verhandlungstagen. Die 3. Große Strafkammer am Landgericht hatte darüber zu entscheiden, ob ein heute 38-Jähriger aus Wipperfürth wegen der Straftaten, die er zwischen März 2022 und Juni 2023 in Hückeswagen begangen hatte, dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden muss. Denn er soll die Taten, darunter Körperverletzung und Sachbeschädigung, im Zustand seiner paranoiden Schizophrenie begangen haben. Die Kammer hatte zudem darüber zu befinden, ob der Mann eine potenzielle Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, ob gegebenenfalls eine medikamentöse und ambulante Therapie ausreichend wäre, oder ob er so schwer erkrankt war, dass er für sich und andere eine Gefahr darstellt. Am Ende war es eindeutig: Der Mann musste in der LVR-Klinik in Köln-Porz bleiben, in der er seit einem halben Jahr untergebracht ist.