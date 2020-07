Stadtradeln in Hückeswagen : Nico radelt und kämpft für die Schloss-Stadt

Nico Jendryasek sammelt Kilometer: Der 13-jährige Realschüler nimmt mit seinem neuen Mountainbike für das Hückeswagener „Velodream Team“ am Stadtradeln teil. Foto: Theresa Demski

Hückeswagen Nico Jendryasek hat sich erstmals zum Stadtradeln angemeldet. Bislang kommt der 13-Jährige auf 650 Kilometer. Doch bis zum Ende der Aktion am 17. Juli will er die 800er-Marke geknackt haben.

Nico Jendryasek setzt sich lachend seinen Helm auf. „Ich habe heute noch ein paar Kilometer vor mir“, sagt er. Einmal nach Marienheide und zurück. Schließlich will der 13-Jährige Kilometer sammeln. „Es sind nur noch ein paar Tage, aber ich will die 800er-Marke knacken“, erklärt er entschlossen. Fast 650 Kilometer hat Nico seit dem 27. Juni bereits zurückgelegt. Zum Start der Aktion sprach er Heike Rösner an und fragte bei der Tourismusbeauftragten der Stadt, die das Stadtradeln in Hückeswagen koordiniert, nach den Teilnahmebedingungen.

„Ich fahre gerne Fahrrad und fand es gut, dass beim Stadtradeln wirklich jeder mitmachen kann“, erzählt er. Außerdem hatte er sich gerade mit Mamas und Opas Unterstützung ein nagelneues Mountainbike gegönnt. Da kam ihm das Stadtradeln gerade recht. Heike Rösner lud ihn in ihr Team ein, in dem alle Radler unterkommen, die ohne Verein oder Gruppe antreten. Aber Nico entschied, dass er sich erst einmal selbst umschauen wollte. Weil ihm der Name so gut gefiel, nahm der Achtklässler Kontakt zum „Velodream Team“ auf.

Info Bislang 60.683 Kilometer für Hückeswagen Statistik Hückeswagen belegt beim Stadtradeln mit 60.683 Kilometer aktuell den zweiten Platz im Kreis – hinter Wipperfürth, das auf 68.262 Kilometer kommt (Stand: Dienstag, 11 Uhr). Zeitraum Drei Wochen lang können die Stadtradler Kilometer sammeln. In Oberberg endet die Aktion am Freitag, 17. Juli.

Die Radler freuten sich über die Begeisterung des Schülers und trafen sich mit ihm zum Fahrradfahren. „Das war total schön“, erzählt Nico. Das Team habe ihn angefeuert und daran erinnert, dass wirklich jeder Kilometer zählt. „Das war ein tolles Treffen“, sagt der 13-Jährige. Also radelt er seitdem wild entschlossen durch die Region.

Vorher sei er immer nur ein paar Kilometer gefahren – von seinem Zuhause in Hartkopsbever in die Stadt oder zu Freunden. „Der Berg zur Schule ist zu steil, so dass ich immer ein bisschen atemlos ankam“, sagt er. „Das habe ich dann gelassen.“ Aber seit Nico beim Stadtradeln teilnimmt, hat er die Scheu vor Bergen schon fast verloren – und vor langen Strecken erst recht.

Direkt am ersten Wochenende radelte er 70 Kilometer am Stück. „Nach Marienheide und zurück“, erzählt er. „Und dann noch ein paar Mal an der Wupper entlang, weil ich noch mehr Kilometer sammeln wollte“. Den Realschüler hatte der Ehrgeiz gepackt: Er wollte um den dritten Platz im Team kämpfen. Deswegen sitzt er seitdem Tag für Tag im Sattel. Nach den langen Touren schmerze am nächsten Tag manchmal sein Po, aber er steige trotzdem aufs Rad, versichert er.

Meistens legt der 13-Jährige dann Strecken hinter sich, für die er zirka zwei Stunden braucht. „Letzte Woche war ich allerdings viel länger unterwegs“, erzählt er. Seine Mutter sei schon nervös geworden und habe irgendwann ganz unruhig auf seinem Handy angerufen. „Ich hatte einen Platten“, erzählt Nico. Weil das Flickzeug zu Hause lag, musste er schieben. Noch am gleichen Tag wechselte er den Reifen aus, um am nächsten Tag wieder im Sattel sitzen zu können.