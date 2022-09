Aktion in Hückeswagen zum Auftakt : Stadtradeln auch gut für Gesundheit

Hückeswagen Die Aktion startet am Sonntag, 4. September, mit Infoständen in vier Kommunen. Wer jede anfährt, erhält nicht nur einen Stempel,sondern dann auch eine kleine Überraschung.

Mit einer gemeinsamen Aktion starten Hückeswagen, Wipperfürth, Radevormwald und Marienheide morgen, Sonntag, gemeinsam ins Stadtradeln. In allen vier oberbergischen Kommunen gibt es von 10 bis 16 Uhr Infostände rund ums Thema Fahrradfahren – in der Schloss-Stadt am Bergischen Kreisel – sowie eine Stempel-Aktion: Wer an jeder der vier Stationen gehalten und sich dort einen Stempel abgeholt hat, erhält eine kleine Belohnung. Und hat schon die ersten Kilometer fürs Stadtradeln auf dem Konto, so er sich denn dafür angemeldet hat.