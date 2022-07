Fahrradfahren in Hückeswagen : Stadtradeln startet am 4. September

Hückeswagen In Hückeswagen kamen 2021 die meisten Kilometer pro Einwohner zusammen. Ob Privatleute oder Firmen – alle sind aufgerufen, mitzumachen. Die Tourismusbeauftragte Heike Rösner würde sich wünschen, auch mal einen Stadtradel-Star zu küren.

Wer glaubt, über einen Zeitraum von drei Wochen auf sein Auto verzichten zu können und stattdessen aufs Fahrrad umzusteigen, sollte sich unbedingt für die Aktion Stadtradeln in Hückeswagen anmelden. Vom 4. bis 24. September nimmt auch die Schloss-Stadt daran teil: „21 Tage radeln fürs Klima“, sagt die Tourismusbeauftragte Heike Rösner. Einige Gruppen hätten sich schon angemeldet, darunter die Kolpingsfamilie, der Tennisclub, die Foodsharer, die Johannesstift-Biker, der ATV und eine Gruppe mit dem Namen „Reis“. In 44 Tagen geht es los.

Ob Privatleute oder Firmen – alle sind aufgerufen, mitzumachen. Heike Rösner würde sich wünschen, auch mal einen Stadtradel-Star in Hückeswagen zu küren, der tatsächlich symbolisch seinen Autoschlüssel abgibt und drei Wochen nur mit dem Fahrrad fährt. Ihr gehe es da gar nicht um die Kilometer, sondern um die Bereitschaft, das einfach mal auszuprobieren. „Ich finde, das soll kein Wettkampf sein, sondern alle sollen sich drauf einlassen“, sagt sie. Es zählen nur Fahrradkilometer, Inliner sind nicht zugelassen. Schön findet die Tourismusbeauftragte, dass Dreijährige Kilometer genauso sammeln wie über 80-Jährige. Auch Rösner hat ein Team aufgestellt – „ein offenes Team für alle, die keine feste Zugehörigkeit haben“, sagt sie. Auch Paare können ein Team bilden. Schön fände sie es auch, wenn sich die Schulen intensiver beteiligen würden. Da gebe es noch Potenzial. Klima passe doch in jeden Lehrplan. Eröffnet wird die Stadtradelaktion sehr wahrscheinlich am Sonntag, 4. September, ab 10 Uhr in den Wupperauen.

www.stadtradeln.de/

oberbergischer-kreis