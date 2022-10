Stadtradeln in Hückeswagen : Ehrung für die Besten der Besten

Hückeswagen Beim Stadtradeln im September haben die Hückeswagener Teilnehmer erstmals kreisweit die meisten Kilometer erfahren und bei der Pro-Kopf-Wertung ihren Spitzenplatz verteidigt. Jetzt wurden die erfolgreichsten Radler geehrt.

Die Glashalle am Bahnhofsplatz ist am frühen Mittwochabend besonders gut gefüllt. Werden doch die erfolgreichsten Fahrradfahrer der Aktion Stadtradeln, die im September drei Wochen auf zwei Rädern unterwegs gewesen waren, geehrt. Für die Tourismusbeauftragte Heike Rösner ist die Aktion, die in diesem Jahr zum vierten Mal auch in Hückeswagen stattgefunden hat, immer ein Höhepunkt. Allerdings auch ein notwendiges. „Denn es geht schließlich ums Klima“, sagt sie. Wobei der diesjährige Termin (4. bis 21. September) in der Schloss-Stadt „Konkurrenz“ gehabt hatte. „Er war vielleicht nicht ganz so günstig, weil sowohl das Altstadtfest als auch die Bergische Wanderwoche ebenfalls in diesem Zeitraum stattgefunden haben“, erinnert Heike Rösner.