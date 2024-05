Radfahren in Hückeswagen „Stadtradeln“ erfolgreich gestartet

Es wird schon mächtig gestrampelt in der Schloss-Stadt: Die beliebte Mitmachaktion „Stadtradeln“ ist zwar gerade erst gestartet, aber das bisherige Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Die Tourismusbeauftragte in Hückeswagen, Heike Rösner, schickte vor dem Wochenende eine Mail an alle Teilnehmer aus der Schloss-Stadt, um sie über den aktuellen Stand der Aktion zu informieren.