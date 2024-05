„Stadtradeln“ in Hückeswagen Gemeinsam strampeln für den Sieg über Wipperfürth

Eine weitere Gelegenheit zum Kilometersammeln bietet laut Heike Rösner das traditionelle Trassen-Treffen am 2. Juni, bei dem es entlang der Bahntrassen-Radwege viele Informationen und Aktionen gibt. In Hückeswagen wird von 11 bis 17 Uhr am Bergischen Kreisel wieder die Stempelstelle besetzt sein: Wer drei Stempel an unterschiedlichen Stellen abholt, kann an einer tollen Verlosung teilnehmen. Die Stempelkarten gibt es schon jetzt im Bürgerbüro oder am Tag des Trassentreffens am Stand.