Stadtradeln in Radevormwald Rekord geknackt und dritter Platz

Die Radfahrer in Radevormwald haben einen neuen Rekord geknackt: Waren sie beim Stadtradeln im vergangenen Jahr noch 48.983 Kilometer gefahren, sammelten sie in diesem Jahr gemeinsam schon 76.873 Kilometer – und landete damit auf dem dritten Platz im Oberbergischen. „Wir steigern uns jedes Jahr“, freute sich bei der Siegerehrung am Dienstag Rades Klimaschutzbeauftragter Niklas Lajewski. Nicht nur bei der Gesamtstrecke legten die Radler aus Rade kräftig zu – auch 46 Fahrer mehr als im Vorjahr meldeten für die Aktion an. „Und dann hatten wir auch noch Glück, und das Stadtradeln fiel in eine sonnige Phase“, erinnerte Lajewski.