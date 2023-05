Stadtradeln im Oberbergischen Kreis Sternfahrt nach Wermelskirchen

Der Zeitplan für die Sternfahrt sieht wie folgt aus – 10 Uhr: Abfahrt in Marienheide am Alten Bahnhof, Bahnhofstraße 19; 10.45 Uhr: Abfahrt in Radevormwald, Marktplatz; 11.15 Uhr: Abfahrt in Wipperfürth am Schienenbus; 11.30 Uhr: Ankunft in Hückeswagen am Bergischen Kreisel; 12 Uhr: gemeinsame Abfahrt aus Hückeswagen nach Wermelskirchen.