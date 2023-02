Hückeswagener Stadtmeisterschaften TVW-Trampolinturner räumen ab

Die zwölfjährige Lara Albrecht zeigte in der Altersklasse bis 14 Jahre sehr gute Übungen und wurde ebenfalls Vizemeisterin. Samira Niedermeier (13) kam auf Rang sieben, Ina Schauerte (12) turnte zum ersten Mal eine neue schwerere Übung und erreichte Platz neun. In der nächsthöheren Altersklasse leistete sich Malin Pütz (14) in der ersten Übung einen Patzer, der sie auf den letzten Platz zurück warf. Mit der deutlich besten Kürübung erreichte sie dann das Finale und konnte sich hier wiederum mit der besten Finalübung noch auf Platz zwei nach vorn kämpfen. Ihre Schwester Mia (16) erturnte sich bei den Junioren ebenfalls den zweiten Platz vor Maja Henning (17) und Lisa Trubitz (17). „Leider hatte Tamino Schmitz bei den männlichen Junioren auch einen Patzer in der ersten Übung, der ihn den ersten Platz kostete“, berichtete Claudia Kiel. „Mit guten Kürübungen sicherte er sich aber noch den zweiten Platz.“