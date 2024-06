Stadtmarketingsverein hat viel vor Aus Liebe zu Hückeswagen

INFO

Ausgabe Die Lose für die Verlosung bei der Mittsommernacht werden seit dem Feierabendmarkt, 6. Juni, in den teilnehmenden Geschäften ausgegeben – und noch bis 17 Uhr am Samstag, 29. Juni. Das ist das Ende des verkaufslangen Samstags zur „Mittsommernacht“ von „Wir sind Hückeswagen“. Pro zehn Euro eines Einkaufs gibt es eins.

Abgabe Ab 16.30 Uhr können die rechten Loshälften am 29. Juni in die Lostrommel an der Lkw-Bühne am Wilhelmplatz eingeworfen werden; die linke Seite wird behalten.

Verlosung Anders als bei der Hauptziehung Ende Dezember muss jeder, der das Auto gewinnen will, am Samstag bei der Verlosung dabei sein. Der Hyundai i10 wird um 17.15 Uhr am Wilhelmplatz verlost; Wer gewinnen will, muss sich dann unverzüglich melden. Sollte sich der Losinhaber nach wenigen Minuten nicht zu erkennen geben, wird das Auto erneut verlost.