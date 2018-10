Stadtmarketing-Verein blickt zufrieden zurück

Hückeswagen Bürgermeister Dietmar Persian ist überzeugt davon, dass der Stadtmarketing-Verein auch in Zukunft für eine liebens- und lebenswerte Stadt Hückeswagen sorgen wird.

Ein Grund dafür sei seiner Meinung nach gewesen, dass viele der Teilnehmer schlicht schon zu stark in anderen Gruppen, beruflichen Aufgaben oder Ehrenämtern gebunden gewesen seien. „Für das Stadtmarketing sind nicht nur Ideen wichtig, entscheidend ist auch, dass die Ideen umgesetzt werden können“, sagte Persian. Allerdings sei auch eine ganze Menge in die Tat umgesetzt worden: „Es gibt etablierte Veranstaltungen – den Hüttenzauber etwa oder die auch in diesem Jahr sehr erfolgreiche Konzert-Reihe ‚Hückeswagen Live‘ auf dem Schlossplatz.“ Aber auch der Arbeitskreis Wirtschaft habe einige Veranstaltungen organisiert, etwa zum Thema Breitbandausbau, die auf großes Interesse gestoßen waren. Auch die „Nacht der Unternehmen“ sei erfolgreich gewesen, genauso wie die verkaufsoffenen Sonntage. „Wir haben sie auf gute Füße gestellt und nie Probleme mit der Gewerkschaft Verdi gehabt“, sagte Persian. Nicht zuletzt seien es aber auch einzelne Aktionen, die für die Aktivität der Hückeswagener sprächen. „Ich will exemplarisch die Neugestaltung der Mülleimer im Stadtgebiet durch Schulkinder nennen.“ Er sei sehr zuversichtlich, dass das Stadtmarketing auch künftig dafür sorgen werde, dass das Leben in der Schloss-Stadt für die Einwohner lebens- und liebenswert sei.