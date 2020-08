Stadtmarketing Hückeswagen : Noch einmal 100 Euro für den Gastro-Gewinner

Hückeswagen Das Gastro-Gewinnspiel des Stadtmarketings ist zu Ende gegangen – Gewinner der Aktion im Juli ist Hans-Rolf Saxert. Nun startet das Einkaufsgewinnspiel für den Monat August – Hauptgewinn ist ein 50-Euro-Gutschein.

Im Juli hatte das Stadtmarketing dazu aufgefordert, in einem örtlichen Lokal essen zu gehen oder in einem Imbiss etwas abzuholen. Die Rechnung konnte dann für das Gewinnspiel „Essen gehen und abkassieren“ eingereicht werden.

Normalerweise trifft sich Rolf Saxert montagsabends mit seinen Freunden Bernd Lips, Dirk Vollbrecht, Werner Hüttner, Bernd Schleife, Walter Eudenbach und Harro Fiege in der Sauna des Bürgerbads. Da dies zu Corona-Zeiten nicht möglich ist, gehen die Freunde stattdessen zusammen essen – und hatten jetzt so richtig Glück, dieses Essen erstattet zu bekommen.

Das Gastro-Gewinnspiel ist damit zwar beendet, doch jetzt steht die nächsten Aktion „Einkaufen und abkassieren“ des Stadtmarketings an. Jeder Einkauf im August in einem Hückeswagener Geschäft zählt. Voraussetzung: Wer dabei sein will, muss mit seinem Einkauf vor einer der Blumenpyramiden auf der Islandstraße oder dem Etapler Platz ein witziges Foto machen und es ans Stadtmarketing schicken oder auf dessen Facebook-Seite posten. Die E-Mail geht an stadtmarketing@hueckeswagen.de, die Seite zum Posten ist im Internet unter www.facebook.com/stadtmarketinghueckeswagen zu finden. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine in Höhe von 50, 40 und 30 Euro.