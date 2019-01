Stadtmarketing: Mit neuen Ideen ins Jahr 2019 starten

Hückeswagen Der Vorstand des Stadtmarketingvereins lädt zu einer Kick-Off-Veranstaltung für kommenden Montag ein. Dort geht es um neue Ideen für Hückeswagen. Alle Bürger sind dazu eingeladen.

Nachdem sich der Stadtmarketingverein Im November 2018 personell komplett neu aufgestellt hat, laufen nun die Planungen für das neue Jahr. Zunächst hatte es Überlegungen gegeben, ob das Stadtmarketing in Hückeswagen überhaupt noch eine Zukunft hat und wenn ja, in welchen Strukturen es weiter gehen kann. Bei der Jahreshauptversammlung im November wurde dann klar festgelegt, dass das Stadtmarketing sehr wohl eine wichtige Institution in der Schloss-Stadt ist und es weiter gehen soll.