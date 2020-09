Hückeswagen : Stadtmarketing – Hanna Krause hat „eingekauft und abkassiert“

Hückeswagen Die Gewinner des zweiten Gewinnspiels des Stadtmarketings in diesem Corona-Sommer sind ermittelt. Dieses Mal waren die Hückeswagener aufgefordert, in den örtlichen Geschäften einzukaufen und ihre Einkäufe vor einer der Pflanzpyramiden zu fotografieren.

Nachdem der Juli der Gastro-Monat war – das Stadtmarketing hatte die Hückeswagener vier Wochen aufgefordert, in den hiesigen Lokalen essen zu gehen und dabei den Rechnungsbetrag einzureichen –, standen im August die Geschäfte im Fokus: Das Stadtmarketing hatte zu der Aktion „Einkaufen in Hückeswagen und abkassieren“ aufgerufen. Wer im vorigen Monat in Hückeswagener Geschäften shoppen war und ein Foto von sich und den Einkäufen vor einer der Blumenpyramiden an der Islandstraße oder auf dem Etapler Platz machte, konnte Einkaufgutscheine für hiesige Geschäfte gewinnen.