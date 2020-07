Innenstadt in Hückeswagen : Farbe für die Innenstadt und Hilfe für Gastronomen

Innenstadt in Hückeswagen

Hückeswagen Im vergangenen Jahr wurden sechs Pflanzpyramiden gekauft, um die Innenstadt zu verschönern. Im Winter wurden die Pyramiden mit vielen freiwilligen Helfern weihnachtlich gestaltet. Und jetzt für den Sommer neu bepflanzt.

Es wird farbig: Das Stadtmarketing sorgt mit Unterstützung von Sponsoren für eine Blütenpracht in der Stadt. 2019 wurden sechs Pflanzpyramiden gekauft, um die Innenstadt zu verschönern. „Im Winter wurden die Pyramiden mit freiwilligen Helfern weihnachtlich gestaltet. Und jetzt für den Sommer neu bepflanzt“, berichtet Monika Zöller, Geschäftsführerin des Stadtmarketing. Dafür hätten sich Sponsoren für jeweils eine Pyramide gefunden. Pro Pyramide wurden etwa 200 Petunien eingepflanzt. Der Dank von Monika Zöller und ihrer Kollegin Andrea Poranzke geht an die Firmen Stilmix, Goldschmiede Rehn, die Sparkasse, die Volksbank Oberberg und an Vöpels Greenhouse. Auch das Stadtmarketing übernahm eine Pflanzpyramide.