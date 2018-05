Sportlich: Sven Schäfer bestreitet zufriedenstellenden "Dalkeman"

Hückeswagen HÜCKESWAGEN (büba) 1988 war das Jahr, als dem kanadische 100-Meter-Sprinter Ben Johnson bei den Olympischen Spielen in Seoul die Goldmedaille aberkannt wurde, weil er des Dopings überführt worden war. Im gleichen Jahr machte sich ein hochmotivierter 15-Jähriger daran, die Triathlonwelt zu erobern. Damals nahm Sven Schäfer an seinem ersten Ausdauerwettkampf dieser Art teil. Das trainierte er schließlich so intensiv, dass er im Alter von 28 Jahren seinen ersten Ironman absolvierte - 3,6 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und einen Marathonlauf über 42,195 Kilometer. Danach war schlagartig Schluss mit dem Leistungssport. Erst seit 2010 trainiert Schäfer wieder intensiv.

Dazu gehören auch Wettkämpfe. So startete er am Sonntag in Gütersloh beim "Dalkeman" über die Olympische Distanz - 1000 Meter schwimmen, 40 Kilometer Rad fahren und zehn Kilometer laufen. "Bei herrlichen Pfingstwetter ging es um 8.30 Uhr ins Becken des Freibads", berichtete er nach seiner Rückkehr. Mit dem Schwimmen war Schäfer nicht wirklich zufrieden, da er diese Disziplin in den vergangenen Wochen fast nicht trainieren konnte. Beim Radfahren hatte er dann ein wesentlich besseres Gefühl, "und beim Laufen konnte ich nochmal eine Schippe drauf legen". Nach 2.07,29 Stunden war der Hückeswagener schließlich im Ziel und belegte Platz 29 in der Gesamtwertung und Rang sechs in der Altersklasse 45. Sein Fazit: "Es war ein sehr schöner Wettkampf, und am Ende war ich sehr zufrieden mit meiner Leistung." Bereits am kommenden Sonntag, 27. Mai, startet Sven Schäfer in Steinfurt über die Triathlon-Mitteldistanz (2 / 80 / 21).