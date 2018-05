Tierisch: Menschen gesucht für Kater Nicki

Hückeswagen WERMELSKIRCHEN/HÜCKESWAGEN (büba) Für den 13 Jahre alten Kater Nicki suchen die Mitarbeiter des Tierheims Wermelskirchen ganz dringend ein liebevolles Zuhause, in den man ihm absolute Aufmerksamkeit schenkt. "Er liebt es, zu kuscheln und fordert dieses auch ein, da er sehr ,gesprächig' ist", verweist Stefanie Wieber auf sein Maunzen. Der Kater habe aber auch seinen eigenen Kopf und möchte auf gar keinen Fall Artgenossen oder kleine Kinder in seiner Nähe haben.

Wer Nicki einmal kennenlernen will, kann sich mit dem Tierheim, Aschenberg 1, Tel. 02196 5672, in Verbindung setzen. Geöffnet ist täglich von 11 bis 14 Uhr - auch an Sonn- und Feiertagen.