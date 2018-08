Hückeswagen: Traumhochzeit mit großem Empfang in Wegerhof

Strohmännchen : Traumhochzeit mit großem Empfang in Wegerhof

Braut und Bräutigam aus Stroh in Wegerhof. Foto: Janus Plewniak

Hückeswagen Für die Hochzeit von Jörg Biermann und Lisa Klingen hatten Freunde des Paars in Wegerhof zwei Strohmännchen – eine Braut und einen Bräutigam – aufgestellt. Am Samstag war kirchliche Trauung in der Pauluskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Antrag machte der Kerpener Jörg Biermann voriges Jahr der Hückeswagenerin Lisa Klingen im Kalifornien-Urlaub in einem Ford Mustang. Standesgemäß fuhr das frisch verheiratete Brautpaar am vorigen Samstag nach dem großen Empfang auf dem Hof der Familie der Braut, die bei der standesamtlichen Trauung vier Tage zuvor in Köln den Namen ihres Mannes angenommen hatte, in Wegerhof zur Feier in Kerpen in einem Mustang-Oldtimer. Zuvor war das Paar von der Pauluskirche, wo es den kirchlichen Segen erhalten hatte, in einer Kutsche nach Wegerhof gebracht worden.

Freunde hatten schon vor der Hochzeit zwei große Strohmännchen als Brautpaar ausstaffiert und an der Kölner Straße in Wegerhof platziert. Nach der Hochzeitsfeier verabschiedeten sich Jörg (30) und Lisa Biermann (29) nach Ischgl in die Wander-Flitterwochen.⇥Foto: Janus Plewniak

(büba)