Hückeswagen: Menschen gesucht für Rüde Tarr aus Rumänien

WERMELSKIRCHEN/HÜCKESWAGEN Das auch für Hückeswagen zuständige Tierheim in Wermelskirchen sucht ein neues Zuhause für Tarr. Der Rüde kam Anfang Mai aus Rumänien ins Bergische Land und teilt sich seitdem zusammen mit der völlig tiefenentspannten Roxy das Gehege.

„Trotzdem ist es mit seiner Entspannung vorbei, sobald sich Unbekannte dem Gehege nähern“, berichtet Tierheim-Mitarbeiterin Steffi Wieber . Im Tierheim in Rumänien war Tarr mit 750 Hunden und der entsprechenden Geräuschkulisse sehr gestresst. Daher braucht er nun viel Vorlauf, um Vertrauen zu fassen, weshalb die Mitarbeiter für ihn ruhige und geduldige Menschen suchen, die ihm diese Zeit lassen und die sichere Hülle bieten, die er benötigt. Ansonsten gehe Tarr aber schon sehr gut und gerne an der Leine Gassi, teilt Steffi Wieber mit.

Wer den Rüden kennenlernen will, kann sich gerne ans Tierheim in Wermelskirchen, Aschenberg 1, wenden, unter Tel. 02196 5672 oder per E-Mail an info@tierheim.de.