Kultur in Hückeswagen : Lateinamerikanische Rhythmen zum Frühlingsbeginn

Hückeswagen Das Quintett „Kena’s Room“ gastierte am Freitagabend mit brasilianischen Klängen im Kultur-Haus Zach. Dem Publikum gefiel das, was die Musiker um Sängerin Kena Haas auf die Bühne zauberten.

Nicht nur Rhythmus im Blut hatten die fünf Musiker der Gruppe „Kena’s Room“, die am Freitag im Kultur-Haus Zach aufgetreten sind: Das Quintett um Sängerin Kena Haas schaffte es mit lateinamerikanischen Klängen auch, ein bisschen Sommer nach Hückeswagen zu bringen. „Heiße Rhythmen“ waren angesagt, die Musiker transportierten Samba und Bossa Nova. Gleichwohl wusste die Band aber auch mit langsameren Tönen zu überzeugen. Die Klänge waren dabei so warm, wie es der brasilianische Sandstrand ist, was zum einen an der angenehm weichen Stimme der Halbbrasilianerin Kena Haas lag. Zum anderen wurde dieser Eindruck jedoch vom Vibrafonspiel von Wolfgang Haas erweckt.