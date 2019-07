Amtsgericht : Geldstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes

Hückeswagen Er hatte die Polizei wegen nächtlicher Ruhestörung in der Nachbarschaft gerufen. Doch weil die Polizei dann bei ihm einen Elektroschocker und eine Schreckschusspistole fand, für die er keine Waffenbesitzkarte vorweisen konnte, musste er sich jetzt vor dem Amtsrichter verantworten.

Nicht jede Hausgemeinschaft lebt friedlich zusammen. Oft kommt es zu Streit unter Nachbarn, wie im Januar am Graf-Arnold-Platz auf Wiehagen geschehen. Wegen Ruhestörung war in einer Nacht die Polizei gerufen worden. Schlecht für einen 28-jährigen Hausbewohner, wurden doch bei ihm eine Schreckschusspistole und ein Elektroimpulsgerät ohne Prüfzeichen gefunden und sichergestellt. Für den illegalen Waffenbesitz musste sich der Hückeswagener nun am Wipperfürther Amtsgericht einfinden.

Das Gericht würdigte die Offenheit des Hückeswageners, der sofort zugegeben hatte, die Waffen schon seit mehreren Jahren zu besitzen. Daher hielten Staatsanwalt und Richter eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro, also 1500 Euro, für angemessen. „Wir wissen halt nicht, wie gefährlich die Pistole wirklich war“, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Der Elektroschocker wie auch die Schreckschusspistole, die für den Angeklagten nach eigener Aussage nur ein Andenken an seinen Vater war, werden nun von der Polizei vernichtet.