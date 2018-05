Leben & Lernen : Berufskolleg lässt Werbespots drehen

Hückeswagen HÜCKESWAGEN (büba) Das Leitungsgremium des Berufskollegs Hückeswagen plant eine größere Werbereihe, um die Schule in der Region bekannter zu machen. So sollen etwa Werbespots in den sozialen Medien, wie YouTube, Facebook oder Instagram, aber auch im Radevormwalder Corso-Kino laufen. "Die zentrale Botschaft der Spots soll sein, dass man sich nicht zwischen Abi/Fachabi und Ausbildung entscheiden muss, sondern es am Berufskolleg Hückeswagen gleichzeitig machen kann", heißt es in einem Schreiben der Schule.

Unter dem Motto "# Mein Spot für meine Schule" sollen die Schüler kreativ werden. Die Spots sollen mit einer Videosequenz starten, die "witzige" und alltägliche Entscheidungssituation eines Jugendlichen beinhaltet. Das muss nicht zwingend etwas mit der Schule zu tun haben. Dazu muss der Spot professionell gemachte Einblendungen zu den Themen "Du musst Dich nicht entscheiden!" und "Abi und Ausbildung kombiniert in drei Jahren" beinhalten.

Das Ganze ist ein Wettbewerb, bei dem es auch Prämien gibt, wie es in dem Schreiben der Schule weiter heißt: "Jeder Spot, der von uns ausgewählt wird und auf unserer Facebook-Seite und YouTube veröffentlicht wird, wird mit 100 Euro prämiert." Darüber hinaus wird der Spot mit den meisten Klicks bei YouTube und Facebook (als Summe) mit weiteren 300 Euro prämiert. Die Entscheidung fällt am "Tag der offenen Tür" am Freitag, 8. Juni, 9 Uhr, in der Schule, Goethestraße 83.



Von 8 bis 17 Uhr haben interessierte Jugendliche an diesem Tag die Möglichkeit, sich über die Ausbildungsberufe Industriekaufmann/frau, Zerspanungs- und Industriemechaniker/-in zu informieren. Außerdem werden sich zahlreiche Firmen, die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, präsentieren.

(RP)