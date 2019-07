Amtsgericht : 21-jähriger Hückeswagener prellt Internetkäufer

Hückeswagen Geldknappheit soll der Grund gewesen sein, warum ein 21-Jähriger gutgläubige Käufer im Internet um ihr Geld brachte. Die Straftat des Betrugs wurde nun am Wipperfürther Amtsgericht verhandelt und kam dem Hückeswagener letztendlich teuer zu stehen.

Seine Masche war relativ einfach: Im September bot der ehemalige Hauptschüler ohne Ausbildung sechs Elektrokeingeräte, darunter ein Smartphone und mehrere Tabletcomputer der Marke Apple (iPads), auf der Internetplattform Ebay Kleinanzeigen an, ohne sie überhaupt besessen zu haben. Die Käufer bezahlten die Ware per Banküberweisung, erhielte dafür aber keinen Gegenwert, geschweige denn die angepriesene Ware. Insgesamt entstand den Käufern dabei ein finanzieller Schaden von 1496 Euro – das Geld hatte sich der Hückeswagener in die eigene Tasche gesteckt.