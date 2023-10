Unterwegs in Hückeswagen Launige Stadtführung für Schloss-Stadt-Neubürger

Es war eine der wenigen Stunden am insgesamt durchwachsenen Samstag, in denen sich der endlich angekommene Herbst von seiner schönsten Seite zeigte – kühle Temperaturen, die Sonne lugte durch die Wolken und so machte es den 15 Teilnehmern an der Stadtführung für Neubürger sichtlich Spaß, ihren neuen Wohnort zusammen mit Ur-Hückeswagener Hans-Peter Danielsen kennenzulernen – vom Schloss über die Altstadt bis in die Stadt hinunter. „Ich hab’s nicht so sehr mit Zahlen, deswegen gibt es heute auch nicht viele davon zu hören“, sagte er gleich zu Beginn. Und strafte in der Folge seiner eigenen Einschätzung des typischen Einwohners des Bergischen Landes Lügen – denn angeblich sehe der sich Fremde erst einmal an. Er selbst jedoch sah nicht, sondern redete. Und erzählte. Und lieferte den Zugezogenen damit viele Informationen, die sie gut brauchen könnten. Zweimal im Jahr bietet die Stadt diese kostenlosen Stadtführungen an, an denen Neu-Hückeswagenern immer wieder gerne teilnehmen.