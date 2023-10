Stadtbibliothek Hückeswagen Ausstellung erinnert an „Verbrannte Orte“

Eröffnet wird die Ausstellung in der Stadtbibliothek, Friedrichstraße 18-20, am Freitag, 3. November, 17.30 Uhr. Dann wird Kurator Jan Schenck vom Verein „Verbrannte Orte“ in die Thematik einführen. Dazu ist eine musikalische Begleitung durch die Klezmer-Gruppe „Trezmorim“ vorgesehen. Anschließend können sich die Gäste bei Häppchen und Getränken in Ruhe die Ausstellung ansehen. Deren Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Dietmar Persian. Das vielfältige Begleitprogramm, das thematische Workshops, Vorträge und Lesungen im gesamten Oberbergischen Kreis umfasst, kann unter https://netzgegenrechts-oberberg.org/begleitprogramm-verbrannte-orte aufgerufen werden.