Spendenaktion in Hückeswagen : Stadt sucht Unterstützer für die Schulen

Kinder sollen und müssen sich bewegen. Deshalb sollen alle fünf Schulen in Hückeswagen von der Spendenaktion profitieren. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hückeswagen Aus dem Spendenerlös sollen für die Schüler aller fünf Schulen Bewegungsspiele angeschafft werden. Wer die Stadt und die Schulleitungen dabei unterstützen will, kann einen beliebigen Geldbetrag an die Stadtverwaltung spenden.

Dass sich 2020 auf diese merkwürdige Art entwickeln wird, hatte vor Jahresfrist wohl niemand auf dem Schirm. Kaum ein Bereich des Alltags, der nicht von der Corona-Krise in irgendeiner Weise betroffen worden wäre. Das gilt auch für die Hückeswagener Schulen, die sich dieses Jahr laut Mario Moritz von der Stadtverwaltung mit besonderen Herausforderungen konfrontiert gesehen hätten.

„Einiges, was in normalen Zeiten ein aktives Schulleben auszeichnet, blieb leider pandemiebedingt auf der Strecke“, berichtet er. Deswegen seien die Schulen nun auf der Suche nach Unterstützern für besondere Projekte, um im nächsten Jahr „durchzustarten“. Der einhellige Wunsch der Schüler ist es demnach, gemeinsam aktiv zu sein, zu spielen und sich zu bewegen. Die notorisch klammen Kassen der Stadt erlaubten zwar eine gute Basisausstattung, sagt Moritz. „Aber für besondere Ideen und außergewöhnliche Projekte sind häufig nicht genügend Mittel da.“

Dafür gibt es an allen Schulen Fördervereine, die einmalige Aktionen möglich machen. „Aber auch dort sind die Mittel begrenzt und Geldspenden immer willkommen“, betont der Mitarbeiter des Fachbereichs Bildung und Soziales. Daher richtet die Stadtverwaltung jetzt kurz vor Weihnachten einen Aufruf an potenzielle Spender, „denen das Wohl der Hückeswagener Schülerinnen und Schüler am Herzen liegt“. Im Fokus stehen dabei Spiele, die das Bewegungsbedürfnis der Kinder und Jugendlichen fördern. Denn: „Neben dem ,normalen’ Schulalltag sind Bewegungsspiele und Spiele an der frischen Luft ein guter Weg, Stress abzubauen und die Gesundheit zu fördern“, betont Moritz.

Deswegen sollen in Abstimmung mit den Schulfördervereinen für alle fünf örtlichen Schulen entsprechende Geräte und Spiele angeschafft werden. Wer die Stadt und die Schulleitungen dabei unterstützen will, kann einen beliebigen Geldbetrag an die Stadtverwaltung spenden. Der Erlös soll dann gleichmäßig an alle Hückeswagener Schulen aufgeteilt werden. Bürgermeister Dietmar Persian hofft auf Unterstützung durch Privatpersonen und Unternehmen: „Die Hückeswagener Schulen haben in einer außergewöhnlichen Situation gezeigt, wie schnell und kreativ sie Lösungen für neue Probleme finden können. Aber die Pandemie zeigt uns auch, wie wichtig Sport und Bewegung an der frischen Luft gerade für junge Menschen sind.“

Interessierte können sich an Mario Moritz wenden unter ☏ 02192 88238 oder per E-Mail an mario.moritz@hueckeswagen.de Spendenquittungen sind möglich.