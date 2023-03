Stadtentwicklung in Hückeswagen Stadt stellt sich Fragen der Hückeswagener

Angesprochen wurden die Mitarbeiter der Verwaltung am Stand zu vielen Themen. So hatte eine ältere Hückeswagenerin angeregt, in der Stadt eine Möglichkeit zu schaffen, wo sich ältere alleinstehende Menschen treffen könnten. „Diese Idee gebe ich an das Seniorennetzwerk weiter“, versprach der Bürgermeister. Häufig wurden er und seine Kollegen auf das seit zweieinhalb Jahre geschlossene Bürgerbad angesprochen, wann es denn dort endlich weitergeht. „Wir warten weiterhin auf die Machbarkeitsstudie, die jetzt täglich bei uns eingehen sollte“, berichtete Persian auf Anfrage. Sobald dieses das Rathaus erreicht hat, will die Verwaltung „relativ schnell damit in die Öffentlichkeit gehen“, versicherte der Bürgermeister. „Schließlich warten alle darauf.“