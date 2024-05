Haupt- und Finanzausschuss Hückeswagen Stadt will Sicherheitsdienst für Asylunterkünfte

Rechtlich ist das alles geregelt: Die Stadt Hückeswagen ist verpflichtet, geflüchteten Menschen eine Unterkunft bereitzustellen. Derzeit wohnen in der Schloss-Stadt 158 geflüchtete Menschen in verschiedenen zentralen Unterkünften. Diese verteilen sich auf fünf zentrale Sammelunterkünfte im Stadtgebiet, heißt es in einer Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss am 4. Juni.