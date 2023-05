Lokaler Hückeswagener Beitrag zum Klimaschutz Stadt will private Steckersolargeräte fördern

Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sind Steckersolargeräte regelmäßig zu sehen, macht doch eine Firma vor den Sportnachrichten Werbung für die kleinen Photovoltaik-Anlagen, die etwa am Balkon oder an der Sichtschutzwand eingehängt werden können. Solche „Balkonkraftwerke“ sollen nun verstärkt Platz an Hückeswagener Häusern finden, denn die Stadtverwaltung hat ein Bürgerförderprogramm für Steckersolargeräte aufgelegt. Insgesamt will sie 20.000 Euro ausgeben, dass Interessenten solche Geräte anschaffen, die etwa 400 bis 800 Euro kosten. Pro Stück soll es einen Zuschuss über 150 Euro geben bis zu 133 Anträge könnten damit bewilligt werden. Darüber wurde jetzt im Umweltausschuss diskutiert.