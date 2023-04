Betreuung der Hückeswagener Schüler Stadt will OGS „weiter wachsen lassen“

Erstmals musste die Stadt 22 Kinder ablehnen, deren Eltern sie für das kommende Schuljahr an der Offenen Ganztagsschule (OGS) anmelden wollten. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass ab dem im August startenden Schuljahr 2023/2024 an der Löwen-Grundschule eine vierte Gruppe eingerichtet wird (unsere Redaktion berichtete in der vorigen Woche). Neben dem vom Träger, dem Jugend- und Sozialwerk „Gotteshütte“, festgestellten Fachkräftemangel gibt es laut Bürgermeister einen weiteren Grund: „Die Nachfrage bei uns ist massiv gestiegen“, sagte Dietmar Persian am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Die wiederum führt er auf einen Anstieg der Qualität bei der OGS seit dem Trägerwechsel zum Schuljahresbeginn zurück.