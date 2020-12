Haupt- und Finanzausschuss in Hückeswagen : Stadt verzichtet auf Luftfilter und setzt auf Stoßlüften

Hückeswagen Auch das Bundesumweltamt empfiehlt das Stoßlüften der Klassenräume für jeweils fünf Minuten im Abstand von 20 Minuten.

Es bleibt wohl dabei: Gezieltes Stoßlüften in den Schulen der Stadt muss ausreichen, um mitten in der zweiten großen Welle der Corona-Pandemie das Infektionsrisiko für Schüler und Lehrer zu begrenzen. Belüftungsgeräte oder Geräte zur Messung der Belastung in der Raumluft wird die Stadt als Schulträger nicht anschaffen. Das war die Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage von Brigitte Thiel (FaB) jetzt im Haupt- und Finanzausschuss. Schon in einer früheren Sitzung hatte vor Monaten Bürgermeister Dietmar Persian unterstrichen, dass die Stadt solche Geräte nur kaufen werde, wenn das Land sie vorschreibe und auch finanziere. Das ist weiterhin nicht der Fall.