Bürgermonitor in Hückeswagen : Stadt versucht, Energie in ihren Gebäuden einzusparen

In den städtischen Gebäuden wird jetzt die Raumtemperatur etwas heruntergeregelt. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Hückeswagen Eine Anwohnerin des Höchsten hat entdeckt, dass trotz wärmer Temperaturen in den städtischen Gebäuden wie Schulen offenbar weiter kräftig geheizt wird und regt nun Energiesparen an. Die Stadt versichert, dass sie inzwischen bereits entsprechende Maßnahmen vorgenommen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Längst sind die Außentemperaturen nicht mehr unter dem Gefrierpunkt. Das hat auch Bettina Wiederhöfft registriert. Der Anwohnerin der Feldstraße ist jedoch aufgefallen, dass während der Wochenenden, Osterferien und an schulfreien Tagen die Schornsteine von städtischen Gebäuden qualmen. „Das bedeutet für uns, die Heizung läuft“, schreibt sie in einer Mail an den Bürgermonitor unserer Redaktion. „Wäre es nicht ratsam, gerade jetzt, wo Gaslieferengpässe und steigende Energiekosten ein aktuelles Thema sind, die Heizung stark herunterzuregeln?“

Wenn die Raumtemperatur niedriger bleibe, sei auch ein Wiederaufheizen nach Ruhezeiten nicht so aufwändig. Damit schone man Ressourcen und Finanzen. „Die Bürger werden derzeit zum Energiesparen aufgerufen. Einen Pullover statt T-Shirt anzuziehen und ein paar Grad weniger Raumtemperatur zu haben, ist ja nicht so schlimm“, meint Bettina Widerhöfft. Die Lehrkräfte und Schüler sind seien doch bestimmt durch das Lüften während der Pandemie schon daran gewöhnt.

Bei der Stadt haben sich die Verantwortlichen schon Gedanken zu diesem Thema gemacht, wie Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements, berichtet. So wurde in den Schulen und Turnhallen die Raumtemperatur um ein Grad gesenkt, in selten genutzten Bereichen, wie das Forum, ging sie sogar noch weiter herunter. Nachtabsenkungen der Heizungen wurden geprüft und werden, wenn möglich, optimiert. Alle Schulen und städtischen Mitarbeiter wurden gebeten, Energie zu sparen und auf korrektes Lüften zu achten.

„Natürlich ist es so, dass auch bei Nachtabsenkung oder am Wochenende die Heizungen nicht ganz aus sind, sondern das Gebäude auf einer Mindesttemperatur gehalten werden muss“, betont Klewinghaus. Denn das Gebäude überhaupt nicht zu beheizen sei unwirtschaftlich, da sonst große Gebäudemassen nachher neu aufgewärmt werden müssen. „Dies ist montagmorgens in kurzer Zeit nicht möglich.“ Die Stadt habe die individuelle Situation in allen Gebäuden im Auge, versichert er.

Bürgermonitor Wenden Sie sich mit einem Anliegen an unsere Redaktion: ☏ 02196/720117, E-Mail an hueckeswagen@bergische-morgenpost.de

(büba)