Appell an die Hückeswagener Stadt sucht Wohnungen für Geflüchtete

Die Bilder von geflüchteten Menschen häufen sich in den vergangenen Tagen wieder. Frauen, Männer und Kinder auf der Flucht vor Krieg, Zerstörung und Terror. Das bekommt auch Hückeswagen zu spüren, denn es werden weiterhin geflüchtete Menschen aus verschiedenen Krisenregionen der Welt den Kommunen vor Ort zur Unterbringung zugewiesen. Die Schloss-Stadt hat einige Sammelunterkünfte, zum Beispiel an der Peterstraße oder die neue Unterkunft in der ehemaligen Löwen-Grundschule an der Kölner Straße. „Dennoch benötigt die Stadt weiterhin zusätzliche Wohnungen, die geflüchteten Menschen zur Verfügung gestellt werden können“, heißt es in einer Pressemitteilung