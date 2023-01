Bewerber für technische Berufe im öffentlichen Dienst fehlen Stadt sucht dringend einen Stadtplaner

Der neue Stadtplaner habe viele Aufgaben und mithin auch sehr viele Chancen, sich aktiv einzubringen. Bis dahin müssen die Kollegen im Bauamt die Arbeit des neuen Planers irgendwie mitmachen. „Es stockt jetzt zwar nicht alles, aber es gibt schon Schwergang“, betont Persian. Aber die Suche nach Fachpersonal sei ein generelles Problem vieler Kommunen. „Ich höre überall, dass gerade in den technischen Fachberufen ein großer Bedarf an Personal besteht, eben weil viele Kommunen genau wie Hückeswagen vieles erreichen wollen“, sagt Persian. Der Fachkräftemangel sei längst auch in den Stadtverwaltungen angekommen – und nicht nur in der Wirtschaft, in Schulen oder Kindergärten. Es gebe schlichtweg zu viele Aufgaben für zu wenig Personal. „Und durch die Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren wird sich die Situation wohl auch nicht verbessern“, befürchtet der Bürgermeister. Das sei schon eine große Herausforderung für die Zukunft.