Angebote für die Sommerferien in Hückeswagen Stadt sucht Anbieter für Ferienspaß

Wer eine Aktion für den Ferienspaß anbieten will, kann sich mit Annette Binder, ☏ 02192 88271, und Mario Moritz, ☏ 02192 88238, in Verbindung setzen oder sich per E-Mail an ferienspass@hueckeswagen.de melden. Die beiden Ansprechpartner unterstützen bei allen Fragen rund um den Ferienspaß. Der Meldezeitraum für Angebote wurde bis zum 15. Mai verlängert.