Hückeswagen in der Corona-Krise : Stadt schließt „Bikertreff“ am Bever-Damm

Der Bereich der K 5 am Damm war schon immer Anziehungspunkt für Motorradfahrer. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Bis zum 19. April wird der Parkplatz an der K 5 im Bereich des Damms mit Absperrgittern versehen.

Das Wochenende und die Tage danach sollen sonnig und frühlingshaft warm werden. Die Stadtverwaltung hat daher die Befürchtung, dass es dann wieder viele Motorradfahrer an die Bever-Talsperre ziehen wird. Sie erwartet einen großer Ansturm, wie Bürgermeister Dietmar Persian in einer Pressemitteilung schreibt. Daher wird die Verwaltung den „Bikertreff“ – den Parkplatz am Bever-Damm im Bereich der Kreisstraße 5 – von Freitag, 3. April, bis voraussichtlich Sonntag, 19. April, durch Absperrgitter versehen. „Hintergrund sind die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung im Rahmen der Coronavirus-Infektionen“, betont Persian.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich viele Motorradfahrer aufgrund des schönen Wetters auf eine Ausfahrt begeben. Dabei wurde der Parkplatz als „Bikertreff“ zahlreich genutzt. Der Ordnungsdienst der Stadt sowie die Polizei hatten diesen Bereich daher regelmäßig bei Streifenfahrten in Augenschein genommen. Persian: „Zwar haben sich viele Biker an die Vorgaben gehalten und nur in Zweiergruppen aufgehalten, dennoch war einfach aufgrund der Vielzahl an Besuchern häufig ein kritischer Andrang zu vermelden.“ Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund des für das Wochenende angekündigten warmen Frühlingswetters habe sich die Kreisverwaltung in Abstimmung mit der Stadt Hückeswagen dazu entschlossen, den Parkplatz zu sperren.

Der Bereich wird nun mit Absperrgittern eingezäunt und entsprechenden Hinweisschildern versehen. „Natürlich wollen wir niemandem den Spaß an einer Frühlingstour mit dem Motorrad verderben“, versichert der Bürgermeister. Aber schon der Name „Bikertreff“ zeige, dass ein „Treffen“ in dieser Zeit der Kontaktverbote nicht möglich sein könne.

(büba)