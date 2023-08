Neubaugebiet Eschelsberg in Hückeswagen Stadt plant einmaligen Spielplatz im Brunsbachtal

Bodendenkmäler haben es so an sich, dass man meistens wenig bis nichts davon sieht, weil das Denkmalwürdige in vielen Fällen unter der Erdoberfläche liegt. So ist das auch im Brunsbachtal: Während der Bauleitplanung für das neue Wohngebiet Am Eschelsberg hatte sich herausgestellt, dass dort auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern ein Bodendenkmal verborgen ist. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich dabei um eine Abraumhalde aus dem Mittelalter handelt. Der im April 2022 verstorbene Heimatforscher Siegfried Berg, der viel zum Thema Bergbau in Hückeswagen geforscht und dazu auch ein Buch geschrieben hatte, hatte Ende 2018 die Existenz des alten Stollens publik gemacht. Um eine sinnvolle Nutzung der Fläche zu ermöglichen, ohne dabei Belange des Denkmalschutzes zu verletzen, wurde entschieden, diese 2000 Quadratmeter im Neubaugebiet nicht zu bebauen, sondern einen großen Spielplatz darauf anzulegen.