Stadtkämmerin in Hückeswagen informiert Stadt erinnert an Grundsteuererklärung

Zurzeit werden im Zuge der Grundsteuerreform in ganz Deutschland neue Bemessungsgrundlagen für den gesamten Grundbesitz ermittelt. Dafür müssen die Eigentümer die aktuellen Merkmale ihres Wohngebäudes zusammenstellen und diese in Form einer Feststellungserklärung bei ihrem zuständigen Finanzamt abgeben. Die Frist war am 31. Januar 2023 abgelaufen. Stadtkämmerin Isabel Bever kann zwar gut nachvollziehen, dass die Erfassung einen großen Aufwand für die Grundstückseigentümer darstellt, bittet aber darum, dass nun auch die Nachzügler ihre Erklärung abgeben. „Beim Finanzamt sind leider immer noch nicht alle Erklärungen eingegangen“, sagt sie. Dies sei aber nötig, damit die Kommunen mit Unterstützung des Landes neue Hebesätze bestimmen können.