Auswirkungen in Hückeswagen : Stadt denkt über Energiesparmaßnahmen nach

Hückeswagen Um den Gas- und Stromverbrauch zu reduzieren, haben einige Städte die Heizungen und die Warmwasseraufbereitung an Schulen und in Sporthallen abgestellt.

Als eine der ersten Städte hatte Hilden auf die steigenden Energiepreise reagiert und Anfang der Woche die Heizungen in einigen städtischen Einrichtungen abgestellt. Zudem wurde auch die Warmwasseraufbereitung bis Ende September ausgestellt, um den Strom- und Gasverbrauch zu reduzieren – betroffen sind Grundschulen und Turnhallen. In Wermelskirchen wird darüber nachgedacht, das Hallenbad nach den Sommerferien nicht mehr zu öffnen. Zudem wurde im Rathaus ein Stab für außerordentliche Ereignisse „Energie“ aktiviert, um Energiesparmaßnahmen vorzubereiten.

In Hückeswagen hatte man bereits im März als erste Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs reagiert, indem in öffentlichen Gebäuden die Temperaturen dauerhaft um ein bis anderthalb Grad reduziert worden waren. „Aktuell denken wir darüber nach, ob wir den Beispielen anderer Kommunen folgen sollen“, sagt Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemangements der Stadt Hückeswagen. Die gesetzlichen Regelungen zum Vorhalten bestimmter Raumtemperaturen in Schulen oder öffentlichen Gebäuden seien bei einem Abschalten der Heizung allerdings zu beachten: In Klassenräumen soll die Lufttemperatur 20 Grad betragen.