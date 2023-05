Sport in Hückeswagen Stadt braucht eine weitere Dreifach-Halle

Was ist das Fazit? Es waren eine ganze Menge an Zahlen, die Thomaßen präsentierte. Allerdings ging es in letzter Konsequenz darum, was unterm Strich in der Bilanz stehen würde. Und da dürfte innerlich die eine oder andere Kinnlade heruntergeklappt sein, wenngleich das Ergebnis auch nicht wirklich überraschte: „Wir haben in Hückeswagen aktuell ein Defizit von zwei Übungseinheiten alleine im Schulsport, perspektivisch auf das Schuljahr 2029/2030 gerechnet sogar von drei Übungseinheiten – 2,5, falls das Hallenbad bis dahin neu gebaut sein sollte“, sagte Thomaßen. Seine Empfehlung: der Bau mindestens einer Zweifach-Halle – „eine Dreifach-Halle wäre besser“.