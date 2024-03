Gespräch mit Hückeswagener Sozialarbeiter Stadt hält Bezahlkarte für Geflüchtete grundsätzlich für positiv

Noch ist nichts entschieden, obwohl im Grunde genommen schon seit November eine Einigung auf Bundes- und Länderebene getroffen ist. Dennoch gibt es sie bereits, etwa in Hamburg, als Pilotprojekt: die Bezahlkarte für geflüchtete Menschen. Diese sollen so künftig einen Teil der ihnen zustehenden Leistungen auf einer Geldkarte statt als Bargeld zur Verfügung haben. Dafür sollte es dann auf Landesebene einheitliche Standards geben. Soweit die Theorie. Die Praxis dagegen passiert immer vor Ort, in den Kommunen, in denen die geflüchteten Menschen leben. Daher lohnt auch zu diesem Zeitpunkt, vor einer möglichen Einführung des Bezahlkartensystems, die Nachfrage bei der Stadtverwaltung. Ansprechpartner ist Sozialarbeiter Mario Moritz, der in seiner Stabsstelle auch für geflüchtete Menschen zuständig ist.